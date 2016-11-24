В ночь на четверг в Екатеринбурге сгорели три машины

Очередные возгорания автомашин произошли в ночь на четверг, 24 ноября, в Екатеринбурге. Один автомобиль сгорел в 32-м военном городке, ещё два - в районе Южного автовокзала. Таким образом, статистика пожаров с участием автомобильного транспорта на Среднем Урале только с начала недели увеличилась на шесть случаев и продолжает пополняться.

Первое сообщение поступило с улицы Авиационной: там сгорели сразу две машины.

Фото: Инцидент.Екатеринбург

- Сообщение о пожаре поступило в 03:37, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади 4 квадратных метра поврежден моторный отсек и салон автомобиля Mercedes. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. В 01:47 (мск) огонь локализован, в 01:48 (мск) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:14 (мск).

От огня пострадала и передняя часть кузова автомобиля Chevrolet Cruze, но куда менее сильно, чем у припаркованного рядом "мерседеса".

Фото: Инцидент.Екатеринбург

А уже под утро, в 5:35, на улице Звёздной загорелась вазовская "семёрка": её тушили также силами двух пожарных расчётов. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:30 утра.

Причины возгораний выясняют эксперты.

Между тем стоит отметить, что Средний Урал по итогам 10 месяцев 2016 года занял первое среди регионов России место по числу автомашин, намеренно уничтоженных в результате поджогов.