Президент Путин пригрозил увольнением чиновникам, ставшим академиками

На заседании Совета по науке и образованию Президент России Владимир Путин потребовал от главы Российской академии наук Владимира Фортова объяснений, на каких основаниях вопреки имеющимся рекомендациям чиновники становятся академиками. Глава государства усомнился в том, что государственные деятели являются крупными учёными, чтобы претендовать на свои звания, сообщает ТАСС.

По словам Владимира Путина в конце прошлого года он обратился с просьбой к своим коллегам и к президенту РАН воздержаться от участия чиновников в выборах новых членов Академий наук. Это, как пояснил президент, объясняется тем, что люди заняты по службе, и поэтому они либо не могут в полной мере исполнять служебные обязанности, либо у них не остаётся времени на полноценную научную работу.

- Некоторые коллеги наши из Управления делами президента, из Министерства образования, из Министерства внутренних дел, из Министерства обороны, из ФСБ и из некоторых других ведомств приняли участие в избрании и были избраны в Академию, - приводятся слова Владимира Путина. - Если кто-то посчитал, что для него важнее заниматься исследовательской деятельностью, то, действительно, тогда, видимо, это крупный учёный, и занимаясь исследовательской работой по этому направлению, он принесёт гораздо большую пользу стране, обществу, чем исполняя рутинные функции в руководящих органах по линии государственных структур.

В руководстве РАН избрание чиновников академиками объяснили соответствием всем требованиям, разрешением со стороны руководителей и тем, что "это достойные люди".

Отметим, состоявшийся в среду, 23 ноября, Совет по науке и образованию при Президенте РФ под председательством Владимира Путина обсудил проект Стратегии научно-технологического развития России. Поручение о разработке Стратегии было дано главой государства в июле 2015 года. Со стороны правительства за подготовку документа отвечало Министерство образования и науки, аналитическое обеспечение осуществлялось Центром стратегических разработок.

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