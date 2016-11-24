Рейтинг Путина достиг максимума с ноября 2008 года

Рейтинг одобрения деятельности Президента России Владимира Путина в ноябре 2016 года достиг 86% и повторил рекорд восьмилетней давности. Об этом свидетельствуют данные опроса автономной некоммерческой организации "Аналитический центр Юрия Левады".

Как показали данные исследования, деятельность Владимира Путина одобряют 86% участников опроса — самый высокий показатель с ноября 2008 года. По сравнению с октябрём 2016 года рейтинг главы государства вырос на 2%.

У Дмитрия Медведева показатель одобрения ниже, чем у Путина. Работой председателя правительства довольны 52% опрошенных, что на 4% выше показателя месячной давности. При этом он отстаёт от рекорда ноября 2008 года — тогда работу Медведева одобряли 78%.

Деятельность правительства РФ устраивает 50% россиян — на 3% больше, чем в октябре 2016 года. Однако этот показатель проигрывает рекорду восьмилетней давности. В ноябре 2008 года работу кабмина одобрял 61% граждан. Работу главы своего региона одобряют 56% опрошенных. По сравнению с октябрём 2016 года рейтинг вырос на 4%, повторив показатель ноября 15-летней давности.

Работу Госдумы одобряют 44% граждан, а не устраивает её деятельность большинство участников опроса — 54%. При этом рейтинг нижней палаты российского парламента за месяц вырос на 4% и приблизился к рекордным показателям ноября 2014-2015 годов — тогда он составлял 48%.

Что касается политиков, которым россияне доверяют больше всего, то лидером в этом рейтинге является Владимир Путин. Президенту отдали свой голос 59% участников опроса. На втором месте — министр обороны РФ Сергей Шойгу с показателем (27%), на третьем — глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров (25%), четвёртую строчку делят депутат Госдумы Владимир Жириновский и Дмитрий Медведев — им доверяют по 16% опрошенных.

Фото: www.levada.ru