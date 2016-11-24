В Екатеринбурге пройдёт химический турнир школьников

25 ноября. 14:00. В Екатеринбурге состоится Свердловский химический турнир школьников (СТХШ).

СХТШ — это командно-личное соревнование среди учеников старших классов (с 8-го по 11-й) по решению химических кейсов — задач из области химической науки и технологии, заведомо не имеющих точного решения.

Мероприятие пройдёт с 24 по 25 ноября в корпусе УрФУ по адресу: Екатеринбург, улица Мира, 21.