В Екатеринбурге пройдёт химический турнир школьников
24 ноября 2016, 10:52
25 ноября. 14:00. В Екатеринбурге состоится Свердловский химический турнир школьников (СТХШ).
СХТШ — это командно-личное соревнование среди учеников старших классов (с 8-го по 11-й) по решению химических кейсов — задач из области химической науки и технологии, заведомо не имеющих точного решения.
Мероприятие пройдёт с 24 по 25 ноября в корпусе УрФУ по адресу: Екатеринбург, улица Мира, 21.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать