В Екатеринбурге пройдёт химический турнир школьников

24 ноября 2016, 10:52

25 ноября. 14:00. В Екатеринбурге состоится Свердловский химический турнир школьников (СТХШ).

СХТШ — это командно-личное соревнование среди учеников старших классов (с 8-го по 11-й) по решению химических кейсов — задач из области химической науки и технологии, заведомо не имеющих точного решения.

Мероприятие пройдёт с 24 по 25 ноября в корпусе УрФУ по адресу: Екатеринбург, улица Мира, 21.

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