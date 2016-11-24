Пресс-конференция вновь назначенного генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге

24 ноября 2016, 11:04

25 ноября. 14:30. В ТАСС состоится пресс-конференция вновь назначенного генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге, посвящённая перспективам двусторонних отношений.

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Госпожа Гэн Липин и и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев расскажут о перспективах развития культурного, делового и инвестиционного партнёрства Китая и Урала в различных отраслях экономики в 2016-2017 гг., ответят на вопросы журналистов о взаимодействии уральских и китайских высших учебных заведений, в том числе в изучении китайского языка, а также сообщат о перспективах развития двусторонних отношений в сфере туризма.

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