25 ноября. 14:30. В ТАСС состоится пресс-конференция вновь назначенного генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге, посвящённая перспективам двусторонних отношений.

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Госпожа Гэн Липин и и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев расскажут о перспективах развития культурного, делового и инвестиционного партнёрства Китая и Урала в различных отраслях экономики в 2016-2017 гг., ответят на вопросы журналистов о взаимодействии уральских и китайских высших учебных заведений, в том числе в изучении китайского языка, а также сообщат о перспективах развития двусторонних отношений в сфере туризма.