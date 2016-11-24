Екатеринбурцам официально разрешили ходить в кино с едой и напитками

Суд встал на сторону потребителей, жаловавшихся на запреты проходить в кинозалы с едой и напитками. Как сообщило региональное управление Роспотребнадзора, кинотеатры, установившие правило "Вход с продуктами и напитками запрещён!", нарушают федеральное законодательство.

Разбирательство проходило по жалобе екатеринбуржца, которого не пустили в кинозал. Кроме того, на территории кинотеатра осуществляется продажа напитков (в том числе алкогольных) и продуктов питания: с продуктами из кинобара потребителей в кинозал пропускали.

- Судья Орджоникидзевского района Екатеринбурга вынесла решение удовлетворить исковые требования, признать действия администрации кинотеатра незаконными и возложить обязанности исключить из внутренних правил условие, ущемляющее права потребителей, - сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева.

Кроме того, по результатам проверки надзорных органов был составлен протокол об административном правонарушении по пункту 2 статьи 14.8 КоАП РФ и вынесено постановление о назначении организации штрафа на сумму 10 тыс. рублей.