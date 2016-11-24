Екатеринбурцам официально разрешили ходить в кино с едой и напитками

24 ноября 2016, 11:38 / Общество

Суд встал на сторону потребителей, жаловавшихся на запреты проходить в кинозалы с едой и напитками. Как сообщило региональное управление Роспотребнадзора, кинотеатры, установившие правило "Вход с продуктами и напитками запрещён!", нарушают федеральное законодательство.

Разбирательство проходило по жалобе екатеринбуржца, которого не пустили в кинозал. Кроме того, на территории кинотеатра осуществляется продажа напитков (в том числе алкогольных) и продуктов питания: с продуктами из кинобара потребителей в кинозал пропускали.

- Судья Орджоникидзевского района Екатеринбурга вынесла решение удовлетворить исковые требования, признать действия администрации кинотеатра незаконными и возложить обязанности исключить из внутренних правил условие, ущемляющее права потребителей, - сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева.

Кроме того, по результатам проверки надзорных органов был составлен протокол об административном правонарушении по пункту 2 статьи 14.8 КоАП РФ и вынесено постановление о назначении организации штрафа на сумму 10 тыс. рублей.

В Роспотребнадзоре отмечают: действующими нормами права предусмотрены два основания для ограничения доступа на киносеанс - это нарушение общественного порядка и причинение вреда имуществу. Включение дополнительных оснований для отказа в оказании услуг нарушает права потребителей, противоречит статье 16 закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

12 часов назад

Свердловская область во второй раз получила высшую награду страны
В 1970 году был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Свердловской области орденом Ленина. Эту высокую награду регион получил уже второй раз.

17 часов назад

Свердловская область активнее других ведёт профилактику ВИЧ на предприятиях
Средний Урал — лидер в РФ по работе, связанной с предупреждением распространения ВИЧ на промышленных предприятиях. Об этом заявила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время своего выступления на совещании в Екатеринбурге.

17 часов назад

Новогоднюю ёлку в Екатеринбурге установят до конца следующей недели
Монтаж новогодней ёлки, начатый на этой неделе, планируют закончить к концу следующей. Сейчас строители занимаются установкой её конструкции. Сам ледовый городок должен заработать 29 декабря

21 час назад

Мне во сне привиделось...
Недостающие куплеты к казачьей народной песне «Ой, то не вечер…».

22 ноября 2016

Свердловская область лидирует по реализации майских указов
Свердловская область возглавила ТОП-10 регионов по реализации майских указов Владимира Путина в социальной сфере и замкнула тройку лучших субъектов РФ по реализации майских указов в сфере экономики. Данные медиарейтинга за октябрь опубликовала компания «Медиалогия».

22 ноября 2016

Готовьте ртутьсодержащие отходы
2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.

22 ноября 2016

Стрелец бьёт без промаха
В рубрике «Знак судьбы» - о знаке Стрелец и родившихся под ним известных земляках

22 ноября 2016

Свердловская область — лидер по числу поджогов автомашин в России
Средний Урал занял первое среди регионов России место по числу автомашин, намеренно уничтоженных в результате поджогов. Это следует из официальной статистической справки МЧС РФ, предоставленной ведомством в распоряжение «Областной газеты»

22 ноября 2016

Игорь Мороков: «Прежде чем начинать разговор с ребёнком, вспомните себя в этом возрасте»
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области накануне Всероссийского совещания рассказал о главных детских проблемах региона.

21 ноября 2016

В конкурсе «Семья года» победила полиция
Вчера в Екатеринбурге состоялось подведение итогов главного в Свердловской области семейного конкурса «Семья года». В нём победила семья Киреевых из Тавды. В финал вышли также супруги Икрины из посёлка Троицкий Талицкого городского округа и супруги Мельниковы из Новоуральска.

Последние новости
Что было раньше