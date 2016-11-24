Губернатор наградил 23 свердловчанок знаком "Материнская доблесть"
24 ноября 2016, 11:23
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии Дня матери, отмечаемого 27 ноября, подписал указ о награждении 23 жительниц Среднего Урала знаком отличия "Материнская доблесть".
Судя по документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области, этим знаком отмечены женщины из 16 муниципалитетов нашего региона. Однако знака "Материнская доблесть" II степени удостоена только одна свердловчанка — жительница Екатеринбурге Юлия Сторожева, родившая и воспитавшая восемь детей.
Остальные 22 уралочки отмечены таким знаком III степени. У всех из них — по пять детей. Знаком отличия решено наградить:
- Александрову Ксению Олеговну,
- Аникину Ольгу Михайловну,
- Барнакову Ольгу Александровну,
- Башкирцеву Светлану Андреевну,
- Вяземских Светлану Александровну,
- Грачкову Ирину Витальевну,
- Григорьеву Юлию Викторовну,
- Дементьеву Наталью Александровну,
- Елину Екатерину Александровну,
- Кондратьеву Ларису Николаевну,
- Кузовкову Татьяну Викторовну,
- Мадрахимову Наргизу Шахабидиновну,
- Мусатову Светлану Владимировну,
- Некрасову Анну Сергеевну,
- Норкину Татьяну Николаевну,
- Панкратьеву Наталью Викторовну,
- Пардаеву Диану Валерьевну,
- Петухову Анну Юрьевну,
- Сагитову Венеру Юнусовну,
- Салянову Ирину Валентиновну,
- Терентьеву Анастасию Васильевну,
- Хайруллину Веру Николаевну.
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