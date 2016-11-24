Губернатор наградил 23 свердловчанок знаком "Материнская доблесть"

24 ноября 2016, 11:23

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии Дня матери, отмечаемого 27 ноября, подписал указ о награждении 23 жительниц Среднего Урала знаком отличия "Материнская доблесть".

Судя по документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области, этим знаком отмечены женщины из 16 муниципалитетов нашего региона. Однако знака "Материнская доблесть" II степени удостоена только одна свердловчанка — жительница Екатеринбурге Юлия Сторожева, родившая и воспитавшая восемь детей.

Остальные 22 уралочки отмечены таким знаком III степени. У всех из них — по пять детей. Знаком отличия решено наградить:

  • Александрову Ксению Олеговну,
  • Аникину Ольгу Михайловну,
  • Барнакову Ольгу Александровну,
  • Башкирцеву Светлану Андреевну,
  • Вяземских Светлану Александровну,
  • Грачкову Ирину Витальевну,
  • Григорьеву Юлию Викторовну,
  • Дементьеву Наталью Александровну,
  • Елину Екатерину Александровну,
  • Кондратьеву Ларису Николаевну,
  • Кузовкову Татьяну Викторовну,
  • Мадрахимову Наргизу Шахабидиновну,
  • Мусатову Светлану Владимировну,
  • Некрасову Анну Сергеевну,
  • Норкину Татьяну Николаевну,
  • Панкратьеву Наталью Викторовну,
  • Пардаеву Диану Валерьевну,
  • Петухову Анну Юрьевну,
  • Сагитову Венеру Юнусовну,
  • Салянову Ирину Валентиновну,
  • Терентьеву Анастасию Васильевну,
  • Хайруллину Веру Николаевну.
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