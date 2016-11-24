Губернатор наградил 23 свердловчанок знаком "Материнская доблесть"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии Дня матери, отмечаемого 27 ноября, подписал указ о награждении 23 жительниц Среднего Урала знаком отличия "Материнская доблесть".

Судя по документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области, этим знаком отмечены женщины из 16 муниципалитетов нашего региона. Однако знака "Материнская доблесть" II степени удостоена только одна свердловчанка — жительница Екатеринбурге Юлия Сторожева, родившая и воспитавшая восемь детей.

Остальные 22 уралочки отмечены таким знаком III степени. У всех из них — по пять детей. Знаком отличия решено наградить: