Фильм "28 панфиловцев" можно бесплатно скачать в Интернете

В российских кинотеатрах сегодня, 24 ноября, начался показ фильма "28 панфиловцев", посвящённого знаменитому подвигу бойцов стрелковой роты Панфиловской дивизии, которые в ноябре 1941 года преградили путь немецким танкам к Волоколамскому шоссе. После окончания проката картину сможет скачать в Интернете любой желающий.

Как отметил сценарист, продюсер и сорежиссёр картины Андрей Шальопа, при сборе денег и пожертвований на съёмки "28 панфиловцев" шла речь о том, что фильм станет народным.

— Чтобы вернуть деньги, нам нужно очень большую кассу собрать. Как только мы это сделаем, а я верю, что мы это сделаем, мы выложим фильм для свободного скачивания, — сказал Андрей Шальопа на пресс-конференции в Алма-Ате после премьеры картины в Казахстане.

На съёмки фильма ушло 150 млн рублей, при этом примерно одну треть бюджета вложили министерства культуры России и Казахстана. Часть средств собрали около 35 тыс. добровольцев — более 34,7 млн. рублей.

Рецензию на фильм "28 панфиловцев" читайте в свежем номере "Областной газеты".