Фильм "28 панфиловцев" в Екатеринбурге. Где смотреть

24 ноября 2016, 11:49 / Культура

Сегодня, 24 ноября, в прокат вышел российский фильм "28 панфиловцев" режиссёров Кима Дружинина и Андрея Шальопы. "ОГ" представляет список кинотеатров, где екатеринбуржцы могут увидеть премьеру картины. 

Фильм посвящён знаменитому подвигу бойцов стрелковой роты Панфиловской дивизии, которые в ноябре 1941 года преградили путь немецким танкам к Волоколамскому шоссе. За подвиг им было присвоено звание Героев Советского Союза.

Фото: kinopoisk.ru

Список кинотеатров в Екатеринбурге, где можно посмотреть картину "28 панфиловцев":

  • "Титаник Синема" в ТРЦ "Гринвич"  (ул. 8 Марта, 46), стоимость билета - от 120 до 510 руб.
  • Премьер-зал "Знамя" (ул. Кировградская, 11), стоимость билета - 100 руб.
  • "Колизей" (пр. Ленина, 43), стоимость билета - от 150 до 200 руб.
  • Премьер-зал в ТРЦ "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50), стоимость билета - от 140 до 280 руб.
  • "Роликс" в ТРЦ "Комсомолл" (ул. Дублёр Сибирского тракта, 2), стоимость билета - от 100 до 220 руб.
  • ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2), стоимость билета - от 170 до 300 руб.
  • "Салют" (ул. Толмачёва, 12), стоимость билета - от 150 до 200 руб.
  • "Пассаж Синема" (ул. Вайнера, 9), стоимость билета - от 190 до 250 руб.
  • "Киномакс 3D" в ТРЦ "Мегаполис"(ул. 8 Марта, 149), стоимость билета - от 140 до 260 руб.
  • "Премьер-зал" в ТРЦ "Гранат" (ул. Амундсена, 63), стоимость билета - от 140 до 250 руб.
  • "Синема Парк" в ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5), стоимость билета - 200 руб.
  • Prada 3D в ТРЦ "Фан-Фан" (ул. Ясная, 2), стоимость билета - от 150 до 200 руб.
  • Prada 3D в ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесье, 133), стоимость билета - от 150 до 180 руб.
  • Дом кино (ул. Луначарского, 137), стоимость билета - 150 руб.
  • Премьер-зал "Юго-Западный" (ул. Бардина, 28), стоимость билета - от 120 до 180 руб.
  • Премьер-зал "Заря" (ул. Баумана, 2), стоимость билета - 100 руб.
  • "Олимп-Кинодом" в КСК "Олимп" (ул. Латвийская, 19), - стоимость билета 250 руб. 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

18 часов назад

КВН или цирк: что смешнее?
Сегодня в столице Урала стартует IX Всемирный фестиваль клоунов. Традиционно Екатеринбургский цирк и Российская государственная цирковая компания собрали на манеже самых талантливых и именитых артистов со всего мира. За четыре дня фестиваля зрители смогут оценить творчество клоунов из Бразилии, Венесуэлы, Франции, Дании, США, Италии и, конечно же, России.

22 ноября 2016

«Мажор» и перемены
Меняется главный герой... И сериальное производство

22 ноября 2016

Уральцы снова в джазе
Вчера в Свердловском театре музыкальной комедии состоялось открытие нового проекта под названием «Международный центр джаза». Тем самым театр решил возродить атмосферу, царившую в столице Урала в годы, когда в городе устраивались большие фестивали – «Джаз-транзит» и «Джаз, рождённый в СССР». К слову, это направление музыки из Екатеринбурга никуда и не уходило – оно живёт в клубах, барах, на площадках многочисленных фестивалей, а теперь ещё и на театральных подмостках.

21 ноября 2016

В Екатеринбург съехались библиотечные блогеры со всей страны
В Свердловскую областную научную библиотеку имени В.Г. Белинского приехали 55 сотрудников библиотек со всей России. С 21 по 22 ноября в Белинке проходит VI неКонференция (да, именно так!) библиотечных блогеров «Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства».

21 ноября 2016

Вся еврейская культура на экране
В столице Урала проходит I Екатеринбургский еврейский кинофестиваль (ЕЕКФ). Кинопрограмма включает более 15 работ – художественные, анимационные и документальные картины.

18 ноября 2016

Вышла книга об Иване Граматике
Вчера в Доме журналистов презентовали книгу об Иване Граматике — человеке, который более 15 лет возглавлял Северный управленческий округ. На мероприятии собрались его близкие, коллеги, люди, которые его хорошо знали.

18 ноября 2016

В столице Урала открылась выставка лучших работ Никаса Сафронова
В Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открылась выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова.

17 ноября 2016

Никас Сафронов: «Сначала я рисовал Хиллари Клинтон. С нелюбовью, но портрет получился удачный»
Сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открывается выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Персональная экспозиция под названием «Избранное» готовилась около года. На выстаке 105 картин — графика, живопись и, конечно, работы, написанные в технике, которую придумал сам Никас Сафронов — «дрим вижн», или «видения». Последний раз в столицу Урала художник приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться.

17 ноября 2016

Брук, который построил Дворец
Он живет сегодня на два дома, две страны – Россию и Израиль, но каждый день ищет в Интернете новости с Ленина, 1 в Екатеринбурге

17 ноября 2016

Старинные усадьбы Скипидарска
Конечно, это далеко не полный список архитектурных реликвий Скипидарска, но с учётом скорости и размаха современного строительства этот список вскоре станет полным, а то и вовсе сократится до минимума. Успевайте посмотреть!

Последние новости
Что было раньше