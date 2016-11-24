Фильм "28 панфиловцев" в Екатеринбурге. Где смотреть
24 ноября 2016, 11:49 / Культура
Сегодня, 24 ноября, в прокат вышел российский фильм "28 панфиловцев" режиссёров Кима Дружинина и Андрея Шальопы. "ОГ" представляет список кинотеатров, где екатеринбуржцы могут увидеть премьеру картины.
Фильм посвящён знаменитому подвигу бойцов стрелковой роты Панфиловской дивизии, которые в ноябре 1941 года преградили путь немецким танкам к Волоколамскому шоссе. За подвиг им было присвоено звание Героев Советского Союза.
Фото: kinopoisk.ru
Список кинотеатров в Екатеринбурге, где можно посмотреть картину "28 панфиловцев":
- "Титаник Синема" в ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46), стоимость билета - от 120 до 510 руб.
- Премьер-зал "Знамя" (ул. Кировградская, 11), стоимость билета - 100 руб.
- "Колизей" (пр. Ленина, 43), стоимость билета - от 150 до 200 руб.
- Премьер-зал в ТРЦ "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50), стоимость билета - от 140 до 280 руб.
- "Роликс" в ТРЦ "Комсомолл" (ул. Дублёр Сибирского тракта, 2), стоимость билета - от 100 до 220 руб.
- ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2), стоимость билета - от 170 до 300 руб.
- "Салют" (ул. Толмачёва, 12), стоимость билета - от 150 до 200 руб.
- "Пассаж Синема" (ул. Вайнера, 9), стоимость билета - от 190 до 250 руб.
- "Киномакс 3D" в ТРЦ "Мегаполис"(ул. 8 Марта, 149), стоимость билета - от 140 до 260 руб.
- "Премьер-зал" в ТРЦ "Гранат" (ул. Амундсена, 63), стоимость билета - от 140 до 250 руб.
- "Синема Парк" в ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5), стоимость билета - 200 руб.
- Prada 3D в ТРЦ "Фан-Фан" (ул. Ясная, 2), стоимость билета - от 150 до 200 руб.
- Prada 3D в ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесье, 133), стоимость билета - от 150 до 180 руб.
- Дом кино (ул. Луначарского, 137), стоимость билета - 150 руб.
- Премьер-зал "Юго-Западный" (ул. Бардина, 28), стоимость билета - от 120 до 180 руб.
- Премьер-зал "Заря" (ул. Баумана, 2), стоимость билета - 100 руб.
- "Олимп-Кинодом" в КСК "Олимп" (ул. Латвийская, 19), - стоимость билета 250 руб.