Фильм "28 панфиловцев" в Екатеринбурге. Где смотреть

Сегодня, 24 ноября, в прокат вышел российский фильм "28 панфиловцев" режиссёров Кима Дружинина и Андрея Шальопы. "ОГ" представляет список кинотеатров, где екатеринбуржцы могут увидеть премьеру картины.

Фильм посвящён знаменитому подвигу бойцов стрелковой роты Панфиловской дивизии, которые в ноябре 1941 года преградили путь немецким танкам к Волоколамскому шоссе. За подвиг им было присвоено звание Героев Советского Союза.

Фото: kinopoisk.ru

Список кинотеатров в Екатеринбурге, где можно посмотреть картину "28 панфиловцев":