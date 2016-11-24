В Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая итогам работы Ельцин-Центра

24 ноября 2016, 11:40

25 ноября.12:00.В Екатеринбурге состоится  пресс-конференция "Итоги работы года Ельцин-Центра".

Участники:

  • Исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов;
  • Директор музея Б.Н. Ельцина Дина Сорокина;
  • Директор Арт-галереи Ельцин-Центра в Екатеринбурге Илья Шипиловских;
  • Руководитель программного департамента Ельцин-Центра в Екатеринбурге Денис Корнеевский.

Мероприятие состоится в пресс-центре ТАСС.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше