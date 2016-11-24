В Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая итогам работы Ельцин-Центра
24 ноября 2016, 11:40
25 ноября.12:00.В Екатеринбурге состоится пресс-конференция "Итоги работы года Ельцин-Центра".
Участники:
- Исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов;
- Директор музея Б.Н. Ельцина Дина Сорокина;
- Директор Арт-галереи Ельцин-Центра в Екатеринбурге Илья Шипиловских;
- Руководитель программного департамента Ельцин-Центра в Екатеринбурге Денис Корнеевский.
Мероприятие состоится в пресс-центре ТАСС.
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