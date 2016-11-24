На Серовском тракте опрокинулся автобус с 25 пассажирами

Утром в четверг, 24 ноября, в Свердловской области произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса. Как сообщили в региональном Управлени ГИБДД, никто из находившихся в перевернувшемся автобусе сообщением Краснотурьинск - Тюмень не пострадал. Предварительной причиной аварии стала усталость водителя: мужчина заснул за рулём.

- Около 7:30 на 310-м км Серовского тракта водитель пассажирского автобуса KIA Grandbird cообщением Краснотурьинск - Тюмень допустил съезд с дороги, после чего автобус упал на бок, - сообщили "Областной газете" в отделе пропаганды ОблГАИ. - В момент ДТП в салоне автобуса находились 25 человек. Никто из находившихся в автобусе не пострадал, все пассажиры были отправлены попутным транспортном до места назначения.

При выяснении обстоятельств происшествия установлено, что водитель был в утомлённом состоянии: он находился за рулем с 2:00 ночи. Мужчина уснул за рулём и съехал с проезжей части.

Как определили специалисты, тахометр (устройство контроля за режимом труда и отдыха водителя) в автобусе был неисправен.