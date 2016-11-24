Комиссия не нашла ничего подозрительного в матче "Урал" - "Терек"

24 ноября 2016, 12:28 / Спорт

Созданная по поручению президента РФС Виталия Мутко независимая комиссия экспертов провела анализ игры "Урал" - "Терек", которая вызвала широкий общественный резонанс: многие посчитали, что встреча носила договорной характер. Эксперты единогласно сошлись во мнении - матч был "чистым".

- Сегодня мы собрались в следующем составе: Я, Дмитрий Булыкин и Валерий Бутенко и пришли к однозначному выводу. Игра "Урал" – "Терек" не носила договорной характер, - отметил глава комиссии Анзор Кавазашвили.

По мнению экспертов, те ошибки, которые допускали игроки "Урала" в матче с грозненцами, были непреднамеренными. Также комиссию не смутили и котировки букмекеров, которые в перерыве матча были очень странными. Напомним, что при счёте 1:1 после первого тайма коэффициент на победу "Терека" был 1,4, а на победу "Урала" - от 14 до 21.

- Во-первых, играла сильная команда против той, которая находится в нижней части турнирной таблицы. Во-вторых, каких-то серьёзных перепадов в коэффициентах и больших сумм, которые грузились на победу "Терека", никто нам не предоставил, - рассказал член комиссии, бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

Комиссия не выявила признаков договорного матча во встрече "Урал" - "Терек", следовательно, никаких дальнейших разбирательств ожидать не стоит.

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