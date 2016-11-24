В Нижнем Тагиле сохранили льготный проезд для пенсионеров и школьников

В 2017 году билет в трамвае школьникам и пенсионерам по-прежнему обойдётся в 10 рублей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Члены постоянной комиссии городской думы по бюджету, экономической политике и инвестициям рассмотрели вопрос о предоставлении льгот на проезд в городском трамвае и приняли решение сохранить стоимость проезда в 10 рублей для учащихся местных общеобразовательных учреждений и пенсионеров.

Окончательно решение о льготной стоимости проезда депутаты примут сегодня, 24 ноября, на заседании гордумы.

Как отметили в мэрии, муниципальное предприятие "Тагильский трамвай" ежегодно в среднем перевозит 5,5 млн льготников. В 2017 году на компенсацию перевозчику выпадающих доходов запланирована выплата на сумму порядка 45 млн рублей.

Добавим, как сообщается на сайте электротранспорта, стоимость проезда в трамвае для остальных жителей составляет 18 рублей. Этот тариф действует с 1 февраля 2016 года.