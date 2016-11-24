Сегодня екатеринбуржцы смогут бесплатно покататься на открытии катка в парке Маяковского

В Екатеринбурге 24 ноября официально откроет сезон каток Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ул. Мичурина, 230). В честь этого посетители смогут бесплатно опробовать лёд при наличии своих коньков с 17:00 до 20:00, сообщили "ОГ" в пресс-службе ЦПКиО.

- К открытию каток готов, лёд уже протестировали хоккеисты-любители. Те, у кого нет собственных коньков, смогут прокатиться по центральной аллее, сегодня прокат составит 50 рублей за час. В этом году для посетителей катка построили и оборудовали новое здание, - рассказали "ОГ" в пресс-службе ЦПКиО.

С 25 ноября каток в парке Маяковского будет работать во вторник, среду, четверг, субботу, воскресенье с 11:00 до 23:00, в пятницу - с 16:00 до 23:00. Понедельник - выходной.

Добавим, с 10 ноября уральцы катаются в екатеринбургском СК "Юность", а 12 ноября каток открылся в СК "Калининец".

Фото: ЦПКиО