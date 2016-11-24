Forbs: доходы самых богатых топ-менеджеров России за 2015 год сократились в среднем в 1,5 раза

24 ноября 2016, 13:05 / Экономика

Forbs опубликовал пятый ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний. По словам составителей рейтинга, недавняя девальвация рубля сократила доходы топ-менеджеров в среднем в 1,5 раза.

По этой причине список 25 самых высокооплачиваемых руководителей по сравнению с итогами 2014 года обновился на четверть.

На первом месте оказался глава "Газпрома" Алексей Миллер. На втором – президент "Роснефти" Игорь Сечин.

Между прочим, каждый четвёртый топ-менеджер из списка 25 самых высокооплачиваемых – это банкир. Самый богатый среди них – президент ВТБ Андрей Костин. Он поднялся на третью строчку в рейтинге Forbs.

Большинство остальных руководителей, вошедших в этот рейтинг, представляют сырьевой и промышленный секторы экономики.

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