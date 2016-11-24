Имамы из Узбекистана расскажут уральцам о традиционном исламе

Начиная с четверга, 24 ноября, в Свердловской области будет работать делегация Управления мусульман Республики Узбекистан (УМУ). Как сообщили "Областной газете" в духовном управлении мусульман Свердловской области, в течение недели они проведут ряд встреч и мероприятий, посвящённых популяризации традиционных духовных ценностей и профилактике экстремизма. Гости пробудут на Среднем Урале до 1 декабря.

- Узбекская делегация в составе заместителя председателя УМУ Иброхима Иномова, заместителя председателя УМУ в Самарканде Зайниддина Эшонкулова, имама-хатыба мечети "Шайх Зайниддин" Одила Исмаилова и имама-хатыба мечети "Дустжонбой" Бахрома Атаджонова из Ташкента прочитают проповеди в ряде мечетей региона, встретятся со студентами и преподавателями уральских вузов, пообщаются с журналистами, лидерами национальных диаспор и руководством Свердловской области, - сообщили представители духовного управления мусульман Свердловской области.

Отметим, визит представителей УМУ на Средний Урал не первый. В октябре прошлого года узбекская делегация приезжала с презентацией книги "Смута ИГИЛ". Религиозные деятели из Узбекистана посетили Екатеринбург и в феврале 2016 года и приняли участие в конференции, посвящённой противодействию вербовщикам запрещённой в России ИГИЛ, в Горном университете.

За полтора года совместной работы стороны обменялись практическим опытом в разоблачении идей псевдорелигиозных организаций, профилактике экстремизма и противодействии терроризму, наладили плотное взаимодействие в образовательном и духовном сотрудничестве.