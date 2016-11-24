Свердловчанки всё реже рожают детей вне брака

Правительство Свердловской области опубликовало ежегодный государственный доклад "О положении семьи и детей в Свердловской области" по итогам 2015 года.

Согласно докладу, в Свердловской области наблюдается тенденция к увеличению количества детей у родителей, состоящих в браке - то есть супружеские пары стали заводить детей чаще, чем в 2014 году (75,4 процента от всех 62 797 новорождённых против 73,7 процента).

В то же время всё меньше детей рождаются в неполных семьях, то есть женщинами, не состоящими в браке с отцом ребёнка. Так, в 2015 году в таких семьях появились на свет 24,6 процента новорождённых (менее 15 с половиной тысяч малышей), а в 2014 году - 26,3 процента (почти 16,5 тысячи человек).

Интересно, что в 12,1 процента случаев удалось установить отцовство. Ещё 12,5 процента новорождённых (почти восемь тысяч малышей) по закону считаются детьми матерей-одиночек, то есть имя их второго родителя неизвестно.