2 650 свердловчан переехали из аварийного жилья

В рамках реализации государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года", расселено 43 811 квадратных метров аварийного жилья. Программа работает в области с 2013 года, всего за это время улучшили условия проживания 2 650 жителей Среднего Урала.

Только за 2015 год были расселены 10 428 квадратных метров аварийного жилья, 664 свердловчанина переехали в более комфортные квартиры. Эти данные приведены в ежегодном государственном докладе "О положении семьи и детей в Свердловской области".

На конец 2015 года в очереди на новое жильё стояло 77,8 тыс. семей, это на 1,1 тыс. меньше, чем в 2014 году. Всего за год получили жильё и улучшили жилищные условия 4 090 семей. Из них - 593 многодетные семьи. Они смогли переехать в более просторные и удобные квартиры благодаря социальным выплатам многодетным семьям для строительства (приобретения) жилых помещений. Общая площадь жилых помещений, в которых теперь живут многодетные семьи, составила 43,5 тыс. квадратных метров.