В здании Заксобрания может обрушиться стеклянный купол

Служба управления зданием заметила в нём трещину и приняла меры на случай обрушения купола, закрыв проход на шестой этаж. Об этом сегодня, 24 ноября, на своей странице фейсбука сообщил депутат Заксобрания Алексей Коробейников.

- В Заксобрании приняли меры предосторожности в случае обрушения купола. Лифт на 6-й этаж не ходит, - написал парламентарий.

Он также выложил фотографии, на которых видно, что площадку, над которой расположен купол, огородили, а пол под куполом застелили половиками, на случай, если стекло начнёт сыпаться.

Фото: Алексей Коробейников