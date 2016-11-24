Лидер свердловских ветеранов: на подвигах "28 панфиловцев" и Олега Пешкова учится наша молодёжь

Фильм "28 панфиловцев", как и подвиг Героя России, выпускника Екатеринбургского суворовского военного училища лётчика ОлегаПешкова, воспитывают в молодёжи патриотизм и готовят к защите своей страны. Об этом "ОГ" заявил председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков.

Юрий Судаков отметил, что на таких примерах, как панфиловцы и погибший в Сирии полковник Олег Пешков, учатся наши молодые люди.

— Только благодаря героям-панфиловцам у нас есть возможность сегодня жить мирно. Олег Пешков и "28 панфиловцев" — это примеры, на которых учится наша молодёжь. Этот фильм, так же как и подвиг лётчика Пешкова, воспитывают в подрастающем поколении патриотизм,— поделился с "ОГ" Юрий Судаков.

Судаков добавил, что если человек духовно и нравственно подготовлен к защите Отечества, то он выполнит свой долг.

Как писала "ОГ", сегодня, 24 ноября, в России вышел в прокат фильм "28 панфиловцев".

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