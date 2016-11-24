На Среднем Урале создаётся проектный офис "Безопасные и качественные дороги"

Сегодня на заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил до конца нынешнего года создать на Среднем Урале проектный офис "Безопасные и качественные дороги".

Как сообщает областной департамент информполитики, это учреждение станет площадкой оперативного взаимодействия между разными ведомствами, чья деятельность влияет на безопасность автодорог.

– Качество дорог, их безопасность, техническое состояние, соответствие нормативным требованиям – непременное условие наращивания экономического потенциала региона, – отметил глава региона.

Напомним, в 2016 году на строительство и ремонт дорог в областном бюджете предусмотрено 13,5 млрд рублей. Ещё примерно 3,4 млрд рублей поступило из федеральной казны.