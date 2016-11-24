Первый вице-губернатор Орлов наградит победителей конкурса "Славим человека труда!"

24 ноября 2016, 14:12

25 ноября.15:00. Первый вице-губернатор Алексей Орлов  проведёт торжественную церемонию награждения победителей шестого областного конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!".

Лучшие по профессии – всего 30 человек – получат губернаторские и ведомственные награды и подарки. Всего в 2016 году во всех этапах конкурса приняли участие более двух тысяч человек.

Мероприятие состоится в резиденции губернатора Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улица Горького, 21.

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