Первый вице-губернатор Орлов наградит победителей конкурса "Славим человека труда!"
24 ноября 2016, 14:12
25 ноября.15:00. Первый вице-губернатор Алексей Орлов проведёт торжественную церемонию награждения победителей шестого областного конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!".
Лучшие по профессии – всего 30 человек – получат губернаторские и ведомственные награды и подарки. Всего в 2016 году во всех этапах конкурса приняли участие более двух тысяч человек.
Мероприятие состоится в резиденции губернатора Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улица Горького, 21.
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