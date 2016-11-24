В Ектеринбурге пройдут сборы молодых журналистов и блогеров Свердловской области

24 ноября 2016, 14:20

25 и 27 ноября.10:00. В Екатеринбурге пройдут сборы молодых журналистов и блогеров Свердловской области.

Мероприятие проводится в рамках реализации комплексной программы Свердловской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области".

В ходе мероприятия планируется проведение встреч и мастер-классов с участием преподавателей Уральского федерального университета им. первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина и Уральского государственного педагогического университета, специалистов, работающих в информационных сетях, кинематографистов, известных журналистов и блогеров, круглые столы, творческие конкурсы, обмен опытом работы, посещение исторических и памятных мест Екатеринбурга.

Сборы пройдут в  Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета по адресу: Екатеринбург, улица Горького, 4а.

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