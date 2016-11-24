На Среднем Урале с начала года зафиксировано 3 750 случаев мошенничества

За десять месяцев текущего года в ГУ МВД России по Свердловской области зарегистрировано 51 тыс. преступлений. 3 750 из них - это случаи мошенничества. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России полковник полиции Натиг Байрамов.

Причём если общее количество преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%, то мошенничество - это единственный вид уголовных преступлений, количество случаев которого выросло (на 4,5%). Самая распространённая категория мошеннических правонарушений - это преступления с использованием сотовых телефонов. Таких было зарегистрировано около 1 200 случаев - около трети от общего количества. Пятую часть всех противоправных действий мошенники совершают в Интернете.

- В основном мошенники рассылают СМС-сообщения от имени врачей, полиции, административных органов и банков, - пояснил Натиг Байрамов. - Мошенники могут атаковать всех, независимо от пола, возраста, социального статуса человека. Бывает, что на их удочку попадаются даже большие чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Недавно было несколько случаев, когда нашим министрам и главам муниципальных образований звонили якобы от имени федерального министерства и сообщали о том, что скоро к ним приедет проверка. Мошенники предлагали перевести определённую сумму денег на банковский счёт, чтобы избежать проверок. Почти все наши чиновники отказывались это делать и говорили, что не боятся проверок. Но один из глав муниципалитетов всё-таки перевёл деньги. С ним проведена серьёзная профилактическая беседа, а его действия можно рассматривать как дачу взятки.

О том, как не стать жертвой мошенников, читателям "ОГ" рассказывал начальник отдела "К" ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Евгений Полупанов в интервью год назад.