Каждую неделю в Екатеринбурге дешевеет около 900 квартир

24 ноября 2016, 15:32 / Экономика

На рынке недвижимости столицы Урала сейчас выигрывают самые терпеливые покупатели: каждую неделю в городе продавцы снижают цены примерно на 900 квартир.

Как пояснили в аналитическом отделе Риэлторского информационного центра Уральской палаты недвижимости, к такому решению владельцев квартир подталкивает ситуация, сложившаяся на рынке недвижимости. Уже более полутора лет в Екатеринбурге жильё практически не дорожает. В целом по сравнению с февралём 2015 года квартиры в столице Урала подешевели 11%.

В течение последних четырёх недель, правда, зафиксирован символический рост цен на отдельные виды жилья. Например, квартиры в домах "улучшенной планировки" подорожали на 0,1%. Однако одновременно на 0,6% подешевело жильё в домах "сталинской" постройки и "хрущёвках". В итоге на среднюю ситупацию по рынку такие перемены практически не влияют. Средняя цена одного квадратного метра жилья по Екатеринбургу по данным на 21 ноября 2016 года составила 68245 рублей. За последние 4 недели она выросла всего 0,2%.

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