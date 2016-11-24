Каждую неделю в Екатеринбурге дешевеет около 900 квартир

20 часов назад Реклама
«В Париж. По делу. Срочно!», или что делать, если нужно занять немного денег
Совсем близко новогодние праздники, во время которых стартуют различные акции и распродажи. Мы можем выбирать из множества товаров и услуг, при этом на некоторых можно сэкономить. Но на всё наверняка не хватит денег, поэтому появляется необходимость оформления потребительского кредита.
20 часов назад
Неделя до расплаты
До 1 декабря нужно уплатить налоги
на имущество физлиц, землю и транспорт
20 часов назад
О строительных «полуфабрикатах» узнал Путин
22 ноября руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева на «Форуме действий» ОНФ в Москве рассказала Президенту Владимиру Путину о недостроенных соцобъектах, в том числе детсадах, о которых ранее сообщала «ОГ».
20 часов назад
В Екатеринбурге вручили 17 авто уральцам, пострадавшим на производстве
Вчера в Екатеринбурге сотрудники Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ бесплатно вручили 17 автомобилей LADA GRANTA уральцам, получившим травмы из-за несчастных случаев на производстве.
20 часов назад Реклама
Фермы в осаде
Свинокомплекс «Уральский» защитил себя от распространения АЧС
22 ноября 2016
Центробанк начал чистку «продавцов долгов»
В Свердловской области прекратили работу 36 процентов микрокредитных организаций
22 ноября 2016 Реклама
Как выбрать сантехнику правильно
Со всей ответственностью и серьезностью следует подходить к обустройству этого помещения каждому, кто ежедневно хочет наслаждаться уютным, стильным и современным санузлом.
18 ноября 2016
Власть и бизнес обсудили, как увеличить бюджет развития
Вчера вечером в здании регионального Заксобрания прошло расширенное заседание президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) с участием главы региона Евгения Куйвашева, председателя областного парламента Людмилы Бабушкиной и депутатов. Главной темой обсуждения стал бюджет развития.
18 ноября 2016
Кассовые чеки оцифруют
С 1 июля 2017 года каждый кассовый чек будет формироваться в электронной форме и размещаться в облаке, рассказали «ОГ» в Инспекции федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга. У потребителей появится возможность получать, хранить и проверять чеки с помощью мобильного приложения.
18 ноября 2016
Холодные точки: где мёрзнут люди
Эта неделя в Свердловской области отметилась резким похолоданием — во вторник в отдельных районах температура ночью опускалась до минус 35 градусов. Жителям четырёх муниципалитетов по разным причинам пришлось перейти на обогреватели.