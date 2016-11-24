В УрГЭУ состоится встреча с делегацией Управления мусульман Республики Узбекистан

24 ноября 2016, 15:34

25 ноября. 16:30. В Уральском государственном экономическом университете состоится встреча с делегацией Управления мусульман Республики Узбекистан.

В мероприятии примут участие председатель Централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)" муфтий Абдуль-Куддус, советник муфтия Республики Узбекистан Ибрагим Иномов и глава Свердловской областной организации "Союз узбекистанцев Урала" Оллаберганов Закир Байназарович.

Гости университета обсудят со студентами тему противодействия экстремизму.

Встреча пройдёт в аудитории № 150 УрГЭУ.

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