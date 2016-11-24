"Мотив" так и не написал заявление на виновников сбоя связи

Мобильный оператор "Мотив", абоненты которого полтора месяца назад на несколько часов остались без связи, так и не подал заявление в полицию. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Натиг Байрамов.

- Я сам один из пострадавших абонентов "Мотива", - признался Натиг Байрамов. - В областной аппарат никакого заявления от них не поступало. Даже если бы заявление было подано в районное отделение МВД, то нам бы всё равно это стало известно. Сами инициировать проверку по публикациям в СМИ мы не можем. Нам может поручить это сделать только прокуратура, но таких распоряжений тоже не было.

Напомним, 12 октября абоненты "Мотива" неожиданно остались без связи. Оператор решил проблемы в течение нескольких часов. Причиной ЧП, как пояснили представители компании, стала атака хакеров. Правозащитники пояснили, что абоненты "Мотива", пострадавшие от сбоя связи, смогут вернуть убытки, отправив претензию компании. Представители "Мотива" планировали написать заявление в полицию для поисков хакеров.

По данным компании, пострадали 30 тысяч абонентов на территории в Свердловской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.