Губернатор назначил Евгения Каюмова управляющим Горнозаводским округом

Губернатор Евгений Куйвашев назначил Евгения Каюмова управляющим Горнозаводским управленческим округом.

Как сообщает областной департамент информполитики, Евгений Каюмов родился в 1958 году. Он окончил Уральский политехнический институт и Уральский юридический институт МВД России. В разные годы трудился на Невьянском механическом заводе, в органах внутренних дел, на предприятии "Уралэлектромедь". С 2009 года был главой Невьянского городского округа.

Напомним, прежний управляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов в нынешнем сентябре избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

Фото: областной департамент информполитики