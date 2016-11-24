Угроза обрушения треснувшего остекления купола здания Заксобрания отсутствует

24 ноября 2016, 16:06 / Общество

В куполе здания Законодательного собрания Свердловской области треснуло стекло. Об этом сообщил на своей странице депутат Госдумы Андрей Альшевских. Как отметили в управлении зданиями правительства региона, нет угрозы обрушения конструкции.

Специалисты, которые возводили и обслуживают это здание, в настоящее время изучают повреждения стекла. Они уже пришли к выводу, что оно не несёт опасности.

— Специалисты, обслуживающие здание, совместно с представителями компании-подрядчика, возводившей здание, в настоящее время на месте изучают повреждения стекла одной из секций купола. Угроза обрушения конструкции отсутствует. После оценки состояния кровли в рабочем порядке будут проведены ремонтно-восстановительные мероприятия. По предварительным данным, речь может идти о механическом воздействии на стекло в одной из секций купола, — пояснили "ОГ" в управлении зданиями правительства Свердловской области.

Фото: Андрей Альшевских

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