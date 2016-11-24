В Екатеринбурге пройдёт чемпионат Свердловской области по пожарно-прикладному спорту

24 ноября 2016, 16:04

25 ноября. 10:45. В Екатеринбурге пройдёт VI чемпионат Свердловской области среди юношей по пожарно-прикладному спорту.

Соревнования посвящены памяти начальника Управления пожарной охраны Свердловской области Бориса Мокроусова, который внёс большой вклад в развитие пожарной охраны нашей области и пожарно-прикладного спорта.

В соревнованиях принимают участие около сотни юных спортсменов из Артёмовского, Ирбита, Сухого Лога, Серова, Екатеринбурга, Асбеста, Нижнего Тагила.

В программе соревнований:

  • Подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни;
  • Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.

Торжественное открытие соревнований 25 ноября в 10:45 по адресу: Екатеринбург, улица Таганская, 58.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше