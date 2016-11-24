В Екатеринбурге пройдёт чемпионат Свердловской области по пожарно-прикладному спорту
24 ноября 2016, 16:04
25 ноября. 10:45. В Екатеринбурге пройдёт VI чемпионат Свердловской области среди юношей по пожарно-прикладному спорту.
Соревнования посвящены памяти начальника Управления пожарной охраны Свердловской области Бориса Мокроусова, который внёс большой вклад в развитие пожарной охраны нашей области и пожарно-прикладного спорта.
В соревнованиях принимают участие около сотни юных спортсменов из Артёмовского, Ирбита, Сухого Лога, Серова, Екатеринбурга, Асбеста, Нижнего Тагила.
В программе соревнований:
- Подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни;
- Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.
Торжественное открытие соревнований 25 ноября в 10:45 по адресу: Екатеринбург, улица Таганская, 58.
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