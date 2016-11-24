В Екатеринбурге пройдёт чемпионат Свердловской области по пожарно-прикладному спорту

25 ноября. 10:45. В Екатеринбурге пройдёт VI чемпионат Свердловской области среди юношей по пожарно-прикладному спорту.

Соревнования посвящены памяти начальника Управления пожарной охраны Свердловской области Бориса Мокроусова, который внёс большой вклад в развитие пожарной охраны нашей области и пожарно-прикладного спорта.

В соревнованиях принимают участие около сотни юных спортсменов из Артёмовского, Ирбита, Сухого Лога, Серова, Екатеринбурга, Асбеста, Нижнего Тагила.

В программе соревнований:

Подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни;

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.

Торжественное открытие соревнований 25 ноября в 10:45 по адресу: Екатеринбург, улица Таганская, 58.