Условия жизни почти 4 тысяч свердловских пенсионеров улучшатся

24 ноября 2016, 16:30 / Общество

Сегодня правительство Свердловской области утвердило программу по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения. Она позволит улучшить условия проживания 3,8 тыс. пенсионеров.

Как сообщает областной департамент информполитики, на эту программу в 2016 году из разных источников финансирования будет направлено более 21,7 млн рублей. Часть этих средств пойдёт на обновление материально-технической базы 15 государственных автономных учреждений социального обслуживания, где проживает 3,8 тыс. пожилых людей. Кроме того, в рамках той же программы около 800 пенсионеров смогут пройти обучение на курсах компьютерной грамотности.

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