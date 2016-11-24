Педагог-историк рекомендовал фильм "28 панфиловцев" к просмотру

24 ноября 2016, 17:16 / Общество

Такие кинокартины, как "28 панфиловцев", нужны, даже если сюжет вызывает дискуссии в обществе. Об этом "Областной газете" рассказал историк, доцент Уральского федерального университета, педагог с 25-летним стажем Александр Богатырёв. Фильм, прославляющий героев Великой Отечественной войны, не только необходимо было снять, его нужно смотреть всем, кто уважает историю своей страны.

- Подвиг панфиловцев - это символ Победы в Великой Отечественной войне, и очень важно понять то, чего мы хотим - разрушать или сохранять наши традиции, - говорит Александр Иванович. - Все попытки дискредитировать историю Отечества - на руку врагам России. Одно то обстоятельство, что снятое о героях-панфиловцах кино вызывает подобные дискуссии, говорит о том, насколько важны такие фильмы.

Собеседник назвал все попытки разрушить один из символов Победы происками либералов.

Отметим, полтора месяца назад в подобном духе высказался глава российского Минкульта Владимир Мединский. Министр, правда, в выражениях был более резок. По словам чиновника, само обсуждение того, является история с панфиловцами вымыслом или нет - кощунственно, а тех, кто пытается "развенчивать мифы" о событиях Великой Отечественной, глава Минкульта и вовсе назвал "мразями кончеными".

Общественные деятели также удостоили фильм "28 панфиловцев" положительной оценки.

Напомним, в центре сюжета вышедшей на экраны страны картины - подвиг 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии, которые погибли в ноябре 1941 года, обороняя Москву на Волоколамском направлении. Погибшие 28 панфиловцев были посмертно удостоены звания Героев Советского Союза. Впоследствии некоторые исследователи стали придерживаться мнения, что "легенда" возникла после публикации в "Красной звезде", однако до сих пор подвиг панфиловцев является одной из глав летописи о героической обороне столицы зимой 1941 года.

Рецензию на картину читайте в свежем номере "Областной газеты".

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

8 минут назад

95 лет на страже стальных магистралей
Старейшей и самой крупной структурой в России является ведомственная охрана железнодорожного транспорта. В этом году ей исполняется 95 лет. О возможностях, достижениях и перспективах развития уникального многопрофильного объединения накануне юбилея мы побеседовали с директором филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Свердловской железной дороге Дмитрием Козачкиным.

25 минут назад

Регион хочет установить свои даты для смены резины
С начала зимнего периода — 7 октября, когда поменялась погода, — в столице Урала на 94 процента возросло число дорожных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

27 минут назад

Дети стали реже болеть
Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за последние пять лет немного снизилась

37 минут назад

Семь лучших сайтов для семьи
Ответы на возникающие вопросы сегодня мы всё чаще ищем в Интернете

42 минуты назад

Минюст поможет неплательщикам?
Министерство юстиции Российской Федерации разрабатывает новый законопроект для защиты прав кредитора и должника при взыскании долга в виде жилища.

50 минут назад

Кулинарам на заметку
Лайфхак*

час назад

Семилетний екатеринбуржец удивил Галкина
Саша Черемных побывал на шоу «Лучше всех!» Максима Галкина

час назад

Как рыбки в воде
Раннее плавание становится всё популярнее

18 часов назад

Свердловская область во второй раз получила высшую награду страны
В 1970 году был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Свердловской области орденом Ленина. Эту высокую награду регион получил уже второй раз.

23 часа назад

Свердловская область активнее других ведёт профилактику ВИЧ на предприятиях
Средний Урал — лидер в РФ по работе, связанной с предупреждением распространения ВИЧ на промышленных предприятиях. Об этом заявила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время своего выступления на совещании в Екатеринбурге.

Последние новости
Что было раньше