Педагог-историк рекомендовал фильм "28 панфиловцев" к просмотру

Такие кинокартины, как "28 панфиловцев", нужны, даже если сюжет вызывает дискуссии в обществе. Об этом "Областной газете" рассказал историк, доцент Уральского федерального университета, педагог с 25-летним стажем Александр Богатырёв. Фильм, прославляющий героев Великой Отечественной войны, не только необходимо было снять, его нужно смотреть всем, кто уважает историю своей страны.

- Подвиг панфиловцев - это символ Победы в Великой Отечественной войне, и очень важно понять то, чего мы хотим - разрушать или сохранять наши традиции, - говорит Александр Иванович. - Все попытки дискредитировать историю Отечества - на руку врагам России. Одно то обстоятельство, что снятое о героях-панфиловцах кино вызывает подобные дискуссии, говорит о том, насколько важны такие фильмы.

Собеседник назвал все попытки разрушить один из символов Победы происками либералов.

Отметим, полтора месяца назад в подобном духе высказался глава российского Минкульта Владимир Мединский. Министр, правда, в выражениях был более резок. По словам чиновника, само обсуждение того, является история с панфиловцами вымыслом или нет - кощунственно, а тех, кто пытается "развенчивать мифы" о событиях Великой Отечественной, глава Минкульта и вовсе назвал "мразями кончеными".

Общественные деятели также удостоили фильм "28 панфиловцев" положительной оценки.

Напомним, в центре сюжета вышедшей на экраны страны картины - подвиг 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии, которые погибли в ноябре 1941 года, обороняя Москву на Волоколамском направлении. Погибшие 28 панфиловцев были посмертно удостоены звания Героев Советского Союза. Впоследствии некоторые исследователи стали придерживаться мнения, что "легенда" возникла после публикации в "Красной звезде", однако до сих пор подвиг панфиловцев является одной из глав летописи о героической обороне столицы зимой 1941 года.

Рецензию на картину читайте в свежем номере "Областной газеты".