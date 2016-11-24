Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с членом Совета Федерации Эдуардом Росселем.

Как сообщает областной департамент информполитки, глава региона и сенатор обсудили реализацию инвестиционных проектов и укрепление производственного потенциала муниципалитетов Среднего Урала.

Кроме того, Эдуард Россель подарил Евгению Куйвашеву книгу "Урал — опорный край Державы". В этом издании собраны фотографии почти за 20 лет — за те годы, когда Эдуард Россель был губернатором Свердловской области.