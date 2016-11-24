Эдуард Россель подарил Евгению Куйвашеву книгу "Урал — опорный край Державы"
24 ноября 2016, 16:49 / Политика
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с членом Совета Федерации Эдуардом Росселем.
Как сообщает областной департамент информполитки, глава региона и сенатор обсудили реализацию инвестиционных проектов и укрепление производственного потенциала муниципалитетов Среднего Урала.
Кроме того, Эдуард Россель подарил Евгению Куйвашеву книгу "Урал — опорный край Державы". В этом издании собраны фотографии почти за 20 лет — за те годы, когда Эдуард Россель был губернатором Свердловской области.
Фото: областной департамент информполитики
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