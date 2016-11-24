Заслуженный свердловчанин Александр Масляков получил награду от Владимира Путина

24 ноября 2016, 16:58 / Политика

Президент России Владимир Путин сегодня, 24 ноября, наградил президента международного союза КВН Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

"За выдающийся вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Маслякова Александра Васильевича",  сообщается в документе.

Как писала "ОГ", на днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил Александра Маслякова знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени за особые заслуги в сфере социального развития нашего региона.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске.

Когда началась Великая Отечественная война, отец будущего главного кавээнщика – военный лётчик Василий Масляков – ушёл на фронт. А мать, будучи беременной, была вынуждена вместе с родственниками отправиться в эвакуацию из Москвы на Урал. По дороге они остановились в Свердловске, и Александр Васильевич этой остановкой удачно воспользовался – взял и появился на свет. Через три месяца они с мамой уехали в Челябинск, где прожили всю войну, пока отец не увёз их обратно в столицу. С 1964 года Александр Масляков на протяжении многих десятилетий был ведущим телепередачи "Клуб весёлых и находчивых". В 1990 году основал и возглавил Телевизионное творческое объединение "АМиК" ("Александр Масляков и компания"), которое по сей день снимает телепередачу "КВН".

Фото: kvn.ru

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