Обзор криминальной хроники четверга, 24 ноября

На Режевском тракте погиб водитель "десятки"

В утреннем ДТП на 68-м км автомобильной дороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск погиб человек. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области, около 7:30 водитель автомашины ВАЗ-21102 допустил выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter. После этого ВАЗ отлетел вправо и наехал на металлический отбойник, а микроавтобус столкнулся с ещё одним "мерседесом" - 208D. В результате ДТП водитель "десятки" погиб на месте, его пассажир доставлен в больницу.

В Алапаевске местный житель прописал иностранцев на фундаменте дома

В ходе операции "Нелегальный мигрант", продолжающейся в Свердловской области, полицейскими были выявлены ещё несколько случаев нарушения законодательства жителями региона. Так, в Алапаевске, на улице Егора Сычёва, полицейские выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания. Однако в ходе проверки стражи порядка установили, что данный дом полностью разрушен и от него остался только фундамент. На протяжении полугода двое граждан Армении были зарегистрированы по данному адресу, а фактически проживали в другом месте. Аналогичный случай был выявлен сотрудниками полиции в Алапаевском районе. Житель села Ярославское 1974 года рождения прописал в принадлежащий ему частный дом, расположенный на улице Советская, двоих родственников из Таджикистана. По данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении").

Екатеринбургские приставы изъяли дорогостоящий Porshe у местного предпринимателя

Предприниматель из Екатеринбурга лишился элитного немецкого кроссовера из-за долга перед соучредителями, сообщила пресс-служба УФССП по Свердловской области. Ранее работавший исполнительным директором компании мужчина при банкротстве предприятия выписал себе премию в размере 600 тысяч рублей, остававшихся на балансе фирмы. Эту сумму соучредители через суд признали долгом, однако должник в суд не являлся. Взыскание было обращено на автомашину Porsche Cayenne S. Должник предлагал арестовать другой свой автомобиль, более дешёвый - Audi, но данных о местонахождении автотранспортного средства не предоставил. Арестованный автомобиль был изъят и передан на специализированную стоянку ответственного хранителя.

В Берёзовском раскрыто "убийство на спор"

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), возбудил отдел СКР по городу Берёзовский. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, 22 ноября около 19:00 в комнате частного дома по улице Карла Маркса двое знакомых мужчин распивали спиртное. В ходе застолья между собутыльниками возник спор на предмет "слабо ли лишить жизни человека". 42-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в подтверждение своих намерений нанёс своему 43-летнему знакомому несколько ранений кухонным ножом, отчего потерпевший погиб на месте происшествия. Подозреваемый задержан и допрошен в качестве подозреваемого, он сознался в содеянном. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.