В Екатеринбурге снизится плата за посещение ясельных групп в детсадах

24 ноября 2016, 17:25 / Общество

Администрация Екатеринбурга выпустила распоряжение № 2542/46/36, согласно которому снизится плата за группы раннего возраста (от двух до четырех лет) в детских садах. Документ вступит в силу с 1 января 2017 года, пишет пресс-служба мэрии города. 

 - Качество продуктов, вес порций ни в коем случае не поменяются. По нормативу и по физической потребности порции меньше, специалисты администрации города посчитали, что экономически стоимость для ясельных групп возможно снизить, - пояснил заместитель начальника Управления образования мэрии Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

Согласно новому распоряжению, плата за посещение групп раннего возраста составит:

  • в группах кратковременного пребывания (в течение 4 часов) при организации разового питания - 770 руб. в месяц за одного ребёнка;
  • в группах полного дня пребывания (в течение 10,5 часа) - 2 тыс. 530 руб. в месяц за одного ребёнка;
  • в группах полного дня пребывания (в течение 12 часов) - 2 тыс. 660 руб. в месяц за одного ребёнка;
  • в группах круглосуточного пребывания (в течение 24 часов) - 3 тыс. 50 руб. в месяц за одного ребёнка.

Плата за посещение групп дошкольного возраста останется на прежнем уровне:

  • в группах кратковременного пребывания (в течение 4 часов) при организации разового питания - 910 руб. в месяц за одного ребёнка;
  • в группах полного дня пребывания (в течение 10,5 часа) - 2 тыс. 980 руб. в месяц за одного ребёнка;
  • в группах полного дня пребывания (в течение 12 часов) - 3 тыс. 140 руб. в месяц за одного ребёнка;
  • в группах круглосуточного пребывания (в течение 24 часов) - 3 тыс. 610 руб. в месяц за одного ребёнка.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

6 минут назад

95 лет на страже стальных магистралей
Старейшей и самой крупной структурой в России является ведомственная охрана железнодорожного транспорта. В этом году ей исполняется 95 лет. О возможностях, достижениях и перспективах развития уникального многопрофильного объединения накануне юбилея мы побеседовали с директором филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Свердловской железной дороге Дмитрием Козачкиным.

23 минуты назад

Регион хочет установить свои даты для смены резины
С начала зимнего периода — 7 октября, когда поменялась погода, — в столице Урала на 94 процента возросло число дорожных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

25 минут назад

Дети стали реже болеть
Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за последние пять лет немного снизилась

35 минут назад

Семь лучших сайтов для семьи
Ответы на возникающие вопросы сегодня мы всё чаще ищем в Интернете

41 минуту назад

Минюст поможет неплательщикам?
Министерство юстиции Российской Федерации разрабатывает новый законопроект для защиты прав кредитора и должника при взыскании долга в виде жилища.

48 минут назад

Кулинарам на заметку
Лайфхак*

час назад

Семилетний екатеринбуржец удивил Галкина
Саша Черемных побывал на шоу «Лучше всех!» Максима Галкина

час назад

Как рыбки в воде
Раннее плавание становится всё популярнее

18 часов назад

Свердловская область во второй раз получила высшую награду страны
В 1970 году был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Свердловской области орденом Ленина. Эту высокую награду регион получил уже второй раз.

23 часа назад

Свердловская область активнее других ведёт профилактику ВИЧ на предприятиях
Средний Урал — лидер в РФ по работе, связанной с предупреждением распространения ВИЧ на промышленных предприятиях. Об этом заявила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время своего выступления на совещании в Екатеринбурге.

Последние новости
Что было раньше