В Екатеринбурге снизится плата за посещение ясельных групп в детсадах

Администрация Екатеринбурга выпустила распоряжение № 2542/46/36, согласно которому снизится плата за группы раннего возраста (от двух до четырех лет) в детских садах. Документ вступит в силу с 1 января 2017 года, пишет пресс-служба мэрии города.

- Качество продуктов, вес порций ни в коем случае не поменяются. По нормативу и по физической потребности порции меньше, специалисты администрации города посчитали, что экономически стоимость для ясельных групп возможно снизить, - пояснил заместитель начальника Управления образования мэрии Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

Согласно новому распоряжению, плата за посещение групп раннего возраста составит:

в группах кратковременного пребывания (в течение 4 часов) при организации разового питания - 770 руб. в месяц за одного ребёнка;

в группах полного дня пребывания (в течение 10,5 часа) - 2 тыс. 530 руб. в месяц за одного ребёнка;

в группах полного дня пребывания (в течение 12 часов) - 2 тыс. 660 руб. в месяц за одного ребёнка;

в группах круглосуточного пребывания (в течение 24 часов) - 3 тыс. 50 руб. в месяц за одного ребёнка.

Плата за посещение групп дошкольного возраста останется на прежнем уровне: