В Порошинской средней школе открют кабинеты естественнонаучного цикла и профориентационной работы

24 ноября 2016, 17:02

25 ноября. 11:00. В Порошинской средней школе состоится открытие кабинетов естественнонаучного цикла и профориентационной работы в рамках реализации в Свердловской области комплексной программы "Уральская инженерная школа".

В церемонии открытия примут участие глава Камышловского муниципального района Евгений Баранов, начальник местного управления образования Наталья Павлюченко, а также руководители образовательных учреждений Камышлова, Сухого Лога и Богдановича.

Помещения оснащены современным инновационным оборудованием: цифровыми микроскопами, биологическими микролабораториями, лабораторными комплексами по химии, муфельной печью, фрезерным станком с ЧПУ и многим другим.

Мероприятие пройдёт по адресу: Камышловский район, пос. Порошино, д.20.

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