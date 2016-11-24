В Порошинской средней школе открют кабинеты естественнонаучного цикла и профориентационной работы

25 ноября. 11:00. В Порошинской средней школе состоится открытие кабинетов естественнонаучного цикла и профориентационной работы в рамках реализации в Свердловской области комплексной программы "Уральская инженерная школа".

В церемонии открытия примут участие глава Камышловского муниципального района Евгений Баранов, начальник местного управления образования Наталья Павлюченко, а также руководители образовательных учреждений Камышлова, Сухого Лога и Богдановича.

Помещения оснащены современным инновационным оборудованием: цифровыми микроскопами, биологическими микролабораториями, лабораторными комплексами по химии, муфельной печью, фрезерным станком с ЧПУ и многим другим.

Мероприятие пройдёт по адресу: Камышловский район, пос. Порошино, д.20.