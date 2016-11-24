Количество видеофиксаторов нарушений на свердловских дорогах увеличат в два раза

На заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил предусмотреть увеличение финансирования для приобретения стационарных приборов замера скорости. Их количество требуется увеличить в два раза.

Как сообщает областной департамент информполитики, сегодня на свердловских автотрассах установлено около 60 таких видеофиксаторов. Тему необходимости увеличения количества таких приборов глава региона поднял в связи с информацией начальника Управления ГИБДД по Свердловской области Юрия Дёмина о том, что в Екатеринбурге зафиксирован рост числа ДТП. Основными причинами этого стало превышение скорости на дорогах и летняя резина на личных автомобилях горожан.

Одновременно Евгений Куйвашев потребовал от всех организаций, ответственных за состояние дорог, обеспечить в течение наступившей зимы качественную уборку дорог вне зависимости от погодных условий.