В Липецке торжественно открыт памятник Герою России Олегу Пешкову

Спустя год после гибели в небе Сирии пилота Олега Пешкова, в Липецке, где проходил службу лётчик, установлен памятник Герою.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, памятник изготовлен из черного гранита в виде двух плоскостей крыла самолёта.

- На церемонии открытия памятника присутствовали представители Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, Липецкого авиационного центра, местных властей, общественных и патриотических организаций, ветераны Военно-воздушных сил (ВВС), - говорится в сообщении.

Напомним, Су-24М подполковника Олега Пешкова был сбит в воздушном пространстве Сирии истребителями турецких ВВС 24 ноября 2015 года при возвращении на базу после выполнения боевого задания. Катапультировавшийся и спускавшийся лётчик был расстрелян с земли представителями местных бандформирований.