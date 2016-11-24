В Липецке торжественно открыт памятник Герою России Олегу Пешкову
24 ноября 2016, 17:43 / Общество
Спустя год после гибели в небе Сирии пилота Олега Пешкова, в Липецке, где проходил службу лётчик, установлен памятник Герою.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, памятник изготовлен из черного гранита в виде двух плоскостей крыла самолёта.
- На церемонии открытия памятника присутствовали представители Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, Липецкого авиационного центра, местных властей, общественных и патриотических организаций, ветераны Военно-воздушных сил (ВВС), - говорится в сообщении.
Напомним, Су-24М подполковника Олега Пешкова был сбит в воздушном пространстве Сирии истребителями турецких ВВС 24 ноября 2015 года при возвращении на базу после выполнения боевого задания. Катапультировавшийся и спускавшийся лётчик был расстрелян с земли представителями местных бандформирований.
Кстати, приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу с 24 ноября 2016 года Олег Пешков навечно зачислен в списки личного состава Екатеринбургского суворовского военного училища - его он закончил в 1987 году с серебряной медалью, а затем уехал учиться в Харьков на лётчика.