Четверо свердловчан примут участие в EuroSkills 2016

В национальную сборную Worldskills Russia попали четверо жителей Свердловской области для участия в соревновании по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет EuroSkills 2016 в Швеции.

Как сообщает пресс-служба Worldskills Russia, европейское первенство стартует 1 декабря 2016 года в шведском городе Гётеборг. Бороться за звание лучших будут представители 28 стран. Отстаивать честь страны предстоит 40 молодым профессионалам из 18 регионов России — студентам техникумов, колледжей и училищ. Соревнования пройдут по 37 компетенциям, а россияне примут участие в 34 видах программы.

В состав сборной России вошли жители Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, Москвы, Башкирии, Татарстана и других регионов.

Свердловскую область на европейском первенстве представят:

Электроника. Максим Кадников ;

; Информационные технологии. Леонид Шмаков ;

; Столярное дело. Антип Тарасовских ;

; Графический дизайн. Алёна Кирдина.

Тюменская и Курганская области отправили на EuroSkills 2016 по одному представителю, Челябинская — шесть человек.