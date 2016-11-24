Четверо свердловчан примут участие в EuroSkills 2016

24 ноября 2016, 18:01 / Общество

В национальную сборную Worldskills Russia попали четверо жителей Свердловской области для участия в соревновании по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет EuroSkills 2016 в Швеции.

Как сообщает пресс-служба Worldskills Russia, европейское первенство стартует 1 декабря 2016 года в шведском городе Гётеборг. Бороться за звание лучших будут представители 28 стран. Отстаивать честь страны предстоит 40 молодым профессионалам из 18 регионов России — студентам техникумов, колледжей и училищ. Соревнования пройдут по 37 компетенциям, а россияне примут участие в 34 видах программы.

В состав сборной России вошли жители Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, Москвы, Башкирии, Татарстана и других регионов.

Свердловскую область на европейском первенстве представят:

  • Электроника. Максим Кадников;
  • Информационные технологии. Леонид Шмаков;
  •  Столярное дело. Антип Тарасовских;
  • Графический дизайн. Алёна Кирдина.

Тюменская и Курганская области отправили на EuroSkills 2016 по одному представителю, Челябинская — шесть человек.

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