Утверждён новый порядок проведения публичных мероприятий на территории Среднего Урала

24 ноября 2016, 18:21 / Общество

На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликовано новое положение о порядке рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Среднего Урала.

Этот документ касается тех массовых акций, которые должны одновременно пройти на территории двух и более муниципалитетов, а также всех публичных мероприятий, организуемых в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 500 тыс. человек (фактически речь идёт только об Екатеринбурге).

Выступить организаторами публичных мероприятий могут граждане, политические партии, различные общественные и религиозные организации. О своём намерении провести некую акцию они обязаны уведомить департамент общественной безопасности Свердловской области в срок не позднее 10 дней до дня мероприятия.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

8 минут назад

95 лет на страже стальных магистралей
Старейшей и самой крупной структурой в России является ведомственная охрана железнодорожного транспорта. В этом году ей исполняется 95 лет. О возможностях, достижениях и перспективах развития уникального многопрофильного объединения накануне юбилея мы побеседовали с директором филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Свердловской железной дороге Дмитрием Козачкиным.

25 минут назад

Регион хочет установить свои даты для смены резины
С начала зимнего периода — 7 октября, когда поменялась погода, — в столице Урала на 94 процента возросло число дорожных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

26 минут назад

Дети стали реже болеть
Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за последние пять лет немного снизилась

36 минут назад

Семь лучших сайтов для семьи
Ответы на возникающие вопросы сегодня мы всё чаще ищем в Интернете

42 минуты назад

Минюст поможет неплательщикам?
Министерство юстиции Российской Федерации разрабатывает новый законопроект для защиты прав кредитора и должника при взыскании долга в виде жилища.

49 минут назад

Кулинарам на заметку
Лайфхак*

час назад

Семилетний екатеринбуржец удивил Галкина
Саша Черемных побывал на шоу «Лучше всех!» Максима Галкина

час назад

Как рыбки в воде
Раннее плавание становится всё популярнее

18 часов назад

Свердловская область во второй раз получила высшую награду страны
В 1970 году был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Свердловской области орденом Ленина. Эту высокую награду регион получил уже второй раз.

23 часа назад

Свердловская область активнее других ведёт профилактику ВИЧ на предприятиях
Средний Урал — лидер в РФ по работе, связанной с предупреждением распространения ВИЧ на промышленных предприятиях. Об этом заявила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время своего выступления на совещании в Екатеринбурге.

Последние новости
Что было раньше