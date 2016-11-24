Утверждён новый порядок проведения публичных мероприятий на территории Среднего Урала

На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликовано новое положение о порядке рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Среднего Урала.

Этот документ касается тех массовых акций, которые должны одновременно пройти на территории двух и более муниципалитетов, а также всех публичных мероприятий, организуемых в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 500 тыс. человек (фактически речь идёт только об Екатеринбурге).

Выступить организаторами публичных мероприятий могут граждане, политические партии, различные общественные и религиозные организации. О своём намерении провести некую акцию они обязаны уведомить департамент общественной безопасности Свердловской области в срок не позднее 10 дней до дня мероприятия.