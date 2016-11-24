Луна и Юпитер сблизятся на глазах екатеринбуржцев

24 ноября 2016, 18:35 / Общество

Завтра утром, 25 ноября, екатеринбуржцы невооружённым глазом увидят в небе тесное сближение Луны и Юпитера. Сейчас Юпитер уступает по яркости только Венере, поэтому это время благоприятно для наблюдения за планетой, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Луну и Юпитер будут отделять два лунных диска, крупнейшая планета Солнечной системы расположится южнее спутника Земли. Луна не затмит светом Юпитер, так как будет видна уральцам в виде тонкого серпа. До рассвета у екатеринбуржцев есть возможность увидеть интересное сочетание космических светил, - рассказал  "ОГ" Владилен Санакоев.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

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