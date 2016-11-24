Афишу "28 панфиловцев" нарисовали во всю стену трёхэтажного дома

3 часа назад
Стоять не насмерть. Стоять намертво
В прокат вышел фильм о народных героях – «28 панфиловцев»
3 часа назад
Сергей Безруков высоко оценил пьесу уральца
Уральский драматург Владимир Зуев стал победителем конкурса «Возрождение. Накануне. 1916–2016», который проводит Московский Губернский театр. Проект приурочен к 100-летию Октябрьской революции. Зуев представил пьесу о расстреле царской семьи. Работу уральца очень высокого оценил худрук Губернского театра – Сергей Безруков.
23 ноября 2016
КВН или цирк: что смешнее?
Сегодня в столице Урала стартует IX Всемирный фестиваль клоунов. Традиционно Екатеринбургский цирк и Российская государственная цирковая компания собрали на манеже самых талантливых и именитых артистов со всего мира. За четыре дня фестиваля зрители смогут оценить творчество клоунов из Бразилии, Венесуэлы, Франции, Дании, США, Италии и, конечно же, России.
22 ноября 2016
«Мажор» и перемены
Меняется главный герой... И сериальное производство
22 ноября 2016
Уральцы снова в джазе
Вчера в Свердловском театре музыкальной комедии состоялось открытие нового проекта под названием «Международный центр джаза». Тем самым театр решил возродить атмосферу, царившую в столице Урала в годы, когда в городе устраивались большие фестивали – «Джаз-транзит» и «Джаз, рождённый в СССР». К слову, это направление музыки из Екатеринбурга никуда и не уходило – оно живёт в клубах, барах, на площадках многочисленных фестивалей, а теперь ещё и на театральных подмостках.
21 ноября 2016
В Екатеринбург съехались библиотечные блогеры со всей страны
В Свердловскую областную научную библиотеку имени В.Г. Белинского приехали 55 сотрудников библиотек со всей России. С 21 по 22 ноября в Белинке проходит VI неКонференция (да, именно так!) библиотечных блогеров «Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства».
21 ноября 2016
Вся еврейская культура на экране
В столице Урала проходит I Екатеринбургский еврейский кинофестиваль (ЕЕКФ). Кинопрограмма включает более 15 работ – художественные, анимационные и документальные картины.
18 ноября 2016
Вышла книга об Иване Граматике
Вчера в Доме журналистов презентовали книгу об Иване Граматике — человеке, который более 15 лет возглавлял Северный управленческий округ. На мероприятии собрались его близкие, коллеги, люди, которые его хорошо знали.
18 ноября 2016
В столице Урала открылась выставка лучших работ Никаса Сафронова
В Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открылась выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова.
17 ноября 2016
Никас Сафронов: «Сначала я рисовал Хиллари Клинтон. С нелюбовью, но портрет получился удачный»
Сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открывается выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Персональная экспозиция под названием «Избранное» готовилась около года. На выстаке 105 картин — графика, живопись и, конечно, работы, написанные в технике, которую придумал сам Никас Сафронов — «дрим вижн», или «видения». Последний раз в столицу Урала художник приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться.