Афишу "28 панфиловцев" нарисовали во всю стену трёхэтажного дома

Стену московской трёхэтажки по адресу Краснопролетарская, 14/2 украсило граффити, посвященное фильму "28 панфиловцев".

Изображение повторяет афишу фильма, премьера которого состоялась сегодня во всех крупных кинотеатрах страны. Граффити было создано по инициативе Российского военно-исторического общества.

Фото: mkrf.ru