Тимати: "Екатеринбург пахнет перечной мятой и ладаном"

В Екатеринбурге прошла презентация ароматов, которые разработал певец Тимати.

В магазине "Золотое яблоко" собралось огромное количество человек - это и фанаты рэпера и просто те, кто заинтересовался необычным мероприятием.

Люди стояли по всему периметру магазина, некоторым даже было не видно подиума, но даже это никого не расстраивало.

Тимати появился в очень интересном наряде - свитере в крупные дыры. Но..законодателей моды не судят. Тимати поприветствовал всех и тут же начал тестировать на пришедших свой аромат. Что ж, это сладковатый терпкий вкус. Думаю, многие оценили, что в магазине запахло праздником.

Фанаты кричали, приветствуя певца, но многие так и не смогли попасть внутрь, так много желающих увидеть Тимати живьем, поговорить с ним. Кстати, если кто-то уже приобрёл аромат, то им гарантированы фото с артистом.

Тимати рассказал о своих ароматах:

- В аромтах для девушек я учёл, как ни странно, пожелания мужчин, которые этих женщин и слушают.

На вопрос , почему аромат Филиппа Киркорова дешевле (4.500 рублей у Киркорова и 6000 у Тимати), он ответил, что ориентировался на премиум сегмент. А духи Филиппа он ещё не видел.

Самому Тимати, как выяснилось, нравятся "тяжёлые" ароматы, но в создании духов он ориентировался не на свои вкусовые ощущения.

А ещё Тимати рассказал, что Екатеринбург для него пахнет перечной мятой и ладаном. Неожиданно. Подробнее о том, какие бы духи Тимати сделал для свердловчан, читайте в газетной версии ''ОГ".