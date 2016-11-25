Карлсен одержал победу над Карякиным в десятой партии

Магнус Карлсен одолел Сергея Карякина в десятой партии матча на первенство мира по шахматам. Счёт в матче стал ничейным - 5:5.

Воспользовавшись ошибкой Сергея в эндшпиле, чемпион мира довёл благоприятную позицию до победы.

Партия продолжалась 6 часов 40 минут.

Шахматистам осталось сыграть ещё 2 партии.