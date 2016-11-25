Екатеринбурженка взыскала с застройщика Академического более полумиллиона рублей

Жительница Екатеринбурга взыскала с компании АО "РСГ-Академическое" более 500 тыс. рублей за трещины и щели в квартире, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Женщина купила у застройщика АО "РСГ-Академическое" квартиру. В течение гарантийного срока она обнаружила в жилище недостатки. Так, на стенах в кухне, спальне и в гостиной образовались трещины и щели, а каркас входной двери перекосился, вследствие чего она постоянно открывалась и не фиксировалась. Екатеринбурженка не раз требовала от компании устранить недостатки, но застройщик не реагировал. Тогда ей пришлось провести независимую экспертизу и обратиться в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Специалисты консультационного пункта по защите прав потребителей Центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подготовили иск в суд.

—По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга с АО "РСГ-Академическое" взысканы расходы, необходимые для устранения некачественно выполненных работ в квартире, а также возмещение убытков, судебных расходов, компенсация морального вреда и штраф, — отметили в санитарном ведомстве.

Застройщику придётся выплатить жительнице Екатеринбурга более 500 тыс. рублей.

Представители компании АО "РСГ-Академическое" обещали позже прокомментировать ситуацию.