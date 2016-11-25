В Екатеринбурге снова подожгли веранду детского сада

В Екатеринбурге продолжается серия поджогов веранд детских садов. Очередной пожар произошёл вечером 24 ноября в частном дошкольном учреждении на улице Большакова.

Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 20:14 по местному времени. На площади 1 кв. м. огонь повредил веранду детского сада. Пожар был потушен до прибытия огнеборцев.

По данным мэрии Екатеринбурга, с 4 ноября в городе произошло не менее 16 возгораний на территории детских садов. Во избежание новых поджогов в столице Урала организованы усиленные вечерние и ночные дежурства.

В Екатеринбурге горели веранды детских садов на улице Фабричной и Проезжей. В ноябре от огня также пострадали садики на Педагогической, Черноярской, Краснофлотцев, Сыромолотова, Панельной и на бульваре Сергея Есенина. Сотрудники МВД начали проверку по фактам поджогов.