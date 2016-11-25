В Екатеринбурге снова подожгли веранду детского сада

Новое в рубрике
Земства
22 ноября 2016
«В местных депутатах видят законотворцев»
Депутатская среда
18 ноября 2016
Коровы до награды довели
Фермер из Полевского создал самое крупное в области крестьянское хозяйство по производству молока.
17 ноября 2016
Роддом Заречного, простоявший 5 лет, запустят в 2017 году
Чтобы своими глазами увидеть зареченский роддом, которые построили пять лет назад, но никак не могут ввести в эксплуатацию, вчера в город атомщиков приехали депутат Государственной думы РФ Антон Гетта, а также министр здравоохранения области Игорь Трофимов.
16 ноября 2016
У Екатеринбурга появится своя стратегия
Вчера в Екатеринбурге впервые прошёл Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: пространство для жизни». Опыт создания агломераций и стратегий развития обсудили главы администраций и председатели дум из городов УрФО, Уфы, Тольятти и Перми, а также представители экспертного сообщества. От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участников форума поприветствовал первый вице-губернатор Алексей Орлов.
16 ноября 2016
Школьник создал компьютерную мышь для безруких
Изобретатели смотрят на мир особенным взглядом, превращая обычные вещи в нечто невероятное. Так было в случае с нашим земляком Константином Новосёловым, получившим за открытие графена Нобелевскую премию, так поступил и кушвинский школьник Сергей Халявин, придумавший компьютерную мышь в виде сандалии.
15 ноября 2016
На город в 30 тысяч человек работает один цветочный магазин
Традиционно кушвинская женщина получала в жизни лишь два букета — на собственную свадьбу и на 50-летний юбилей. Дело в том, что до недавнего времени в городе не было ни одного цветочного магазина — за букетами жители были вынуждены ездить в Нижний Тагил или выращивать на собственных огородах. Эту вопиющую несправедливость решили исправить городские предприниматели — супруги Верушкины. Дому цветов «Март» удалось создать в городе культуру дарения цветов.
15 ноября 2016
За городскими лесами Верхней Пышмы следит девушка-лесничий
Верхнепышминские городские леса Владлена Шарова знает как свои пять пальцев. Уже два года девушка работает лесничим в Управлении капитального строительства и стратегического развития городского округа.
15 ноября 2016
«Кто-то ловит покемонов, а я их вяжу!»
Чаще всего друзья и близкие екатеринбуржца Андрея Выборных просят у него в подарок мягкие игрушки: юноша сам вяжет их крючком в японской технике амигуруми.
14 ноября 2016
В Екатеринбурге растёт спрос на музшколы для взрослых
Молодой предприниматель-музыкант открыл в Екатеринбурге рок-школу, объединившую людей разных возрастов. Здесь играют на самых разных инструментах, включая барабаны и гавайские гитары. Самому старшему ученику 75 лет, он обучается игре на клавишах.
13 ноября 2016
День открытых дверей прошёл в приюте для животных Екатеринбурга
Пункт временного содержания отловленных бездомных животных (ПКС) Екатеринбурга в субботу, 12 ноября, открыл двери для всех желающих.
Приют для четвероногих бродяг находится на территории предприятия "Спецавтобаза" на улице Посадской. Как раз сюда попадают пойманные на улицах Екатеринбурга собаки и кошки. Сотрудники ПКС устроили день открытых дверей, чтобы их пока ещё бездомные питомцы получили шанс найти новых хозяев.