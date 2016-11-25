Губернатор вручил уральскому главе Сбербанка Владимиру Черкашину региональный знак отличия

На торжественном приёме в честь 175-летия Сбербанка РФ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил председателю Уральского банка Сбербанка России Владимиру Черкашину знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Как сообщает областной департамент информполитики, глава региона отметил большой вклад Сбербанка России в развитие экономики Среднего Урала.

Напомним, за последние десять лет Уральский банк Сбербанка профинансировал проекты застройщиков Свердловской области на 215 млрд рублей, 100 млрд из которых пошли на возведение жилых домов. В результате на Среднем Урале построено более 8 млн кв. м. жилья — около 150 тыс. квартир, в которые переселились свыше 400 тыс. человек.