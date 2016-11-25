Спецназ ЦВО получил "Иронию"

25 ноября 2016, 09:11

Распознавать присутствие людей на дальности до 3 км и наличие 7 км теперь смогут подразделения спецназа Центрального военного округа (ЦВО) - их вооружили новейшими оптико-электронными комплексами наблюдения "Ирония".

Комплекс является многофункциональным и состоит из двух комплектов: один устанавливается на бронеавтомобили "Тигр", другой - переносной, сообщает пресс-служба ЦВО.  При необходимости военнослужащие имеют возможность по закрытым каналам передать фото- и видеоинформацию на пункт управления на расстояние до 10 км.

Фото: Департамент информации Министерства обороны РФ

Комплекс "Ирония" был принят на вооружение в 2016 году, может быть использован не только как средство разведки, но и как система охраны и обороны места расположения военнослужащих. Вес автомобильного комплекта составляет около 15 кг, а переносного - немногим более 3 кг.

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