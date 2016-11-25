В честь годовщины в Ельцин-Центре сегодня пройдут ежечасные экскурсии
25 ноября 2016, 09:57 / Общество
Год назад, 25 ноября, в Екатеринбурге открылся первый в России Президентский центр Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3а). В честь годовщины сегодня для посетителей подготовлена специальная культурная программа, в том числе бесплатные ежечасные экскурсии в пространстве "Ельцин вне политики" с 11:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе Центра.
- За год Ельцин-Центр стал одной из самых популярных площадок города. Музей за это время посетили порядка 250 тысяч человек. Ещё десятки тысяч участвовали в научных конференциях, приходили на выставки, кинофестивали. Мы решили не отмечать первую годовщину официозными мероприятиями, а подготовили для гостей разнообразную культурную программу, - рассказали в пресс-службе Ельцин-Центра.
Культурная программа в Ельцин-Центре 25 ноября:
- 11:00 – 18:00 - ежечасные экскурсии о личной жизни первого президента "Ельцин вне политики" (2-й этаж, продолжительность - 20 мин., вход свободный)
- 12:00 - пресс-конференция "Итоги работы года Ельцин-Центра"
- 13:00 - показ фильма "Корчак" (1990 г.) 14+ в рамках Дней Анджея Вайды (кино-конференц-зал, вход свободный)
- 13:00 - авторская экскурсия российского публициста, политолога, профессора РАНХиГС Георгия Сатарова
- 14:00 - экскурсия автора книги о Б.Н. Ельцине из цикла ЖЗЛ Бориса Минаева
- 14:00 – 19:00 - интерактивный квест для детей "Я – первый!" (возраст от 7 до 12 лет)
- 14:00 - 18:30 - экскурсия по экспозиции "Семь дней". Лаборатория Свобода/Творчество (возраст от 12 до 18 лет)
- 16:00 – презентация исследовательского проекта "1990-е: история великого поворота" (кино-конференц-зал, вход свободный)
- 16:00 - авторская экскурсия исполнительного директора Президентского центра Б.Н. Ельцина Александра Дроздова
- 16:00 - открытие выставки «Свобода/Wolność" в рамках Дней Анджея Вайды (3-й этаж, круглый выставочный зал)
- 16:30 - дискуссия "Польша-Россия. Опыт свободы в дискурсе современных поляков и русских" (вход свободный)
- 19:00 - "Мои вещи из 90-х: открытый микрофон"
- 19:00 - концерт симфонического оркестра Уральской государственной консерватории им. Мусоргского (атриум Ельцин-Центра, вход свободный)
- 19:30 - Показ фильма "Человек из мрамора" (1976 г.) 16+ в рамках Дней Анджея Вайды (кино-конференц-зал, вход свободный)
- 20:30 - розыгрыш подарков среди посетителей Музея Б.Н. Ельцина - сувениры музея и свободное участие в музейных мероприятиях, включая билеты на спектакли и экскурсии. Вместе с входным билетом каждый посетитель получит билет для участия в розыгрыше призов (атриум Ельцин-Центра, вход свободный).