В честь годовщины в Ельцин-Центре сегодня пройдут ежечасные экскурсии

Год назад, 25 ноября, в Екатеринбурге открылся первый в России Президентский центр Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3а). В честь годовщины сегодня для посетителей подготовлена специальная культурная программа, в том числе бесплатные ежечасные экскурсии в пространстве "Ельцин вне политики" с 11:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе Центра.

- За год Ельцин-Центр стал одной из самых популярных площадок города. Музей за это время посетили порядка 250 тысяч человек. Ещё десятки тысяч участвовали в научных конференциях, приходили на выставки, кинофестивали. Мы решили не отмечать первую годовщину официозными мероприятиями, а подготовили для гостей разнообразную культурную программу, - рассказали в пресс-службе Ельцин-Центра.

Культурная программа в Ельцин-Центре 25 ноября: