В честь годовщины в Ельцин-Центре сегодня пройдут ежечасные экскурсии

25 ноября 2016, 09:57 / Общество

Год назад, 25 ноября, в Екатеринбурге открылся первый в России Президентский центр Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3а). В честь годовщины сегодня для посетителей подготовлена специальная культурная программа, в том числе бесплатные ежечасные экскурсии в пространстве "Ельцин вне политики" с 11:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе Центра.

- За год Ельцин-Центр стал одной из самых популярных площадок города. Музей за это время посетили порядка 250 тысяч человек. Ещё десятки тысяч участвовали в научных конференциях, приходили на выставки, кинофестивали. Мы решили не отмечать первую годовщину официозными мероприятиями, а подготовили для гостей разнообразную культурную программу, - рассказали в пресс-службе Ельцин-Центра. 

Культурная программа в Ельцин-Центре 25 ноября:

  • 11:00 – 18:00 - ежечасные экскурсии о личной жизни первого президента "Ельцин вне политики" (2-й этаж, продолжительность - 20 мин., вход свободный)
  • 12:00 - пресс-конференция "Итоги работы года Ельцин-Центра"
  • 13:00 - показ фильма "Корчак" (1990 г.) 14+ в рамках Дней Анджея Вайды  (кино-конференц-зал, вход свободный)
  • 13:00 - авторская экскурсия российского публициста, политолога, профессора РАНХиГС Георгия Сатарова 
  • 14:00 - экскурсия автора книги о Б.Н. Ельцине из цикла ЖЗЛ Бориса Минаева 
  • 14:00 – 19:00 - интерактивный квест для детей "Я – первый!" (возраст от 7 до 12 лет)
  • 14:00 - 18:30 - экскурсия по экспозиции "Семь дней". Лаборатория Свобода/Творчество (возраст от 12 до 18 лет)
  • 16:00 – презентация исследовательского проекта "1990-е: история великого поворота" (кино-конференц-зал, вход свободный)
  • 16:00 - авторская экскурсия исполнительного директора Президентского центра Б.Н. Ельцина Александра Дроздова
  • 16:00 - открытие выставки «Свобода/Wolność" в рамках Дней Анджея Вайды (3-й этаж, круглый выставочный зал)
  • 16:30 - дискуссия "Польша-Россия. Опыт свободы в дискурсе современных поляков и русских" (вход свободный)
  • 19:00 - "Мои вещи из 90-х: открытый микрофон"
  • 19:00 - концерт симфонического оркестра Уральской государственной консерватории им. Мусоргского (атриум Ельцин-Центра, вход свободный)
  • 19:30 - Показ фильма "Человек из мрамора" (1976 г.) 16+ в рамках Дней Анджея Вайды (кино-конференц-зал, вход свободный)
  • 20:30 - розыгрыш подарков среди посетителей Музея Б.Н. Ельцина - сувениры музея и свободное участие в музейных мероприятиях, включая билеты на спектакли и экскурсии. Вместе с входным билетом каждый посетитель получит билет для участия в розыгрыше призов (атриум Ельцин-Центра, вход свободный).
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

3 часа назад

Пять лет назад в Екатеринбурге появился первый небоскрёб
В 2011 году в столице Урала состоялось открытие 54-этажного небоскрёба «Высоцкий». Оно было приурочено к премьере фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».

5 часов назад

В Екатеринбурге открыли небоскрёб
Пять лет назад (в 2011 году) в столице Урала был официально введён в эксплуатацию 54-этажный небоскрёб «Высоцкий». Он стал самым высоким зданием в России за пределами Москвы.

10 часов назад

«ОГ» завела инстаграм
Сегодня, 25 ноября, у «Областной газеты» появился свой аккаунт в социальной сети Instagram (Инстаграм).

18 часов назад

В 2016 году на Среднем Урале зафиксированы 3 750 случаев мошенничества
За десять месяцев текущего года в ГУ МВД России по Свердловской области зарегистрирована 51 тысяча преступлений. 3 750 из них — это случаи мошенничества. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции замначальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России полковник полиции Натиг Байрамов.

18 часов назад

95 лет на страже стальных магистралей
Старейшей и самой крупной структурой в России является ведомственная охрана железнодорожного транспорта. В этом году ей исполняется 95 лет. О возможностях, достижениях и перспективах развития уникального многопрофильного объединения накануне юбилея мы побеседовали с директором филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Свердловской железной дороге Дмитрием Козачкиным.

18 часов назад

Регион хочет установить свои даты для смены резины
С начала зимнего периода — 7 октября, когда поменялась погода, — в столице Урала на 94 процента возросло число дорожных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

18 часов назад

Дети стали реже болеть
Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за последние пять лет немного снизилась

18 часов назад

Семь лучших сайтов для семьи
Ответы на возникающие вопросы сегодня мы всё чаще ищем в Интернете

18 часов назад

Минюст поможет неплательщикам?
Министерство юстиции Российской Федерации разрабатывает новый законопроект для защиты прав кредитора и должника при взыскании долга в виде жилища.

18 часов назад

Кулинарам на заметку
У каждой хозяйки или хозяина в запасе есть несколько секретов приготовления блюд. Здесь мы собрали несколько неыобычных, но действенных советов, которые пригодятся на кухне.

Последние новости
Что было раньше